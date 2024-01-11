В Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств

В этом году также преобразят 48 дворов

В этом году в Челябинской области займутся благоустройством 128 общественных пространств. Их выбрали жители региона в результате голосования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Например, в Челябинске в парке «Плодушка» сделают зону детского отдыха, благоустроят сквер возле торгово-развлекательного комплекса «Родник», создадут пешеходную зону на гостевом маршруте на улице Свободы от улицы Тимирязева до Привокзальной площади.

На северо-западе Челябинска разберут заброшенный фонтан возле гостиницы «Виктория» и вместо него сделают уже новый — «сухой». В Кыштыме благоустроят площадь возле универмага и автомобильного кольца на улице Ленина. В Магнитогорске займутся скверами — Металлургов и «Школьным».

Копейчане увидят преобразование аллеи на проспекте Славы и нескольких пешеходных зон, а жители Верхнеуральского района — благоустройство сквера «Вечной славы». Все места, которые изменятся в этом году, можно посмотреть здесь.

Объекты для благоустройства выбрали в ходе голосования с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Активность была настолько высока, что регион отметили на федеральном уровне. Область показала один из лучших результатов в стране, уточнили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» также благоустроят 48 дворов.