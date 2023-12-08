В Челябинске стартовало голосование за инициативные проекты

На выбор горожан выставлено более 200 проектов, призванных улучшить южноуральскую столицу

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» в пятницу, 8 декабря, открыто голосование в поддержку челябинских проектов в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В этом году районы южноуральской столицы подготовили почти 230 проектов, призванных улучшить городскую среду.

Большинство проектов касаются устройства асфальтового покрытия тротуаров и внутриквартальных проездов, ремонта парковок, благоустройства пешеходных зон и общественных территорий. Реализация проектов-победителей будет профинансирована за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

«Сейчас на выбор челябинцев выставлено 228 проектов, призванных улучшить наш город. И я прошу поддержать инициативы и проголосовать за понравившиеся на платформе обратной связи», — отметила глава города Наталья Котова.

Принять участие в голосовании могут челябинцы в возрасте от 16 лет, имеющие учетную запись на портале. Перед прохождением опроса нужно авторизоваться, а затем сделать свой выбор. Голосование доступно с 8 по 17 декабря.

Напомним, в 2023 году в Челябинске реализовано 113 инициатив горожан. Среди них благоустройство дворов и школьных стадионов, создание новых мест для отдыха и занятий спортом. В частности, благодаря программе инициативного бюджетирования появились экотропа «ЧистоПарковый» и сквер в 55-м микрорайоне, восстановлен спорткомплекс «Молодогвардеец», отремонтированы внутриквартальные проезды и поселковые дороги.

Напомним, в Челябинской области закон об инициативном бюджетировании — форме участия граждан в распределении средств для решения самых актуальных вопросов местного значения — вступил в силу в январе 2021 года. Граждане предлагают проекты, те проходят конкурсный отбор, а затем выносятся на голосование, по итогам которого принимается решение о финансировании их реализации за счет средств областного бюджета.

В 2023 году на программу из областного бюджета было направлено 1,5 млрд рублей. Как сообщил в ходе недавней прямой линии губернатор Алексей Текслер, в бюджете 2024 года предусмотрен рост финансирования в 1,5 раза.