На 42 километрах дороги между Челябинском и Троицком проведут ремонт

Дорожники запланировали несколько видов работ

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» планирует на 2024 год ремонт нескольких участков трассы от Челябинска в сторону Троицка. В сумме обновят 40 километров. Предусмотрены расширение полос для движения, ремонт покрытия, устройство слоев износа. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Упрдора.

На трассе А-310 от Еманжелинска до поворота на Синий Бор начнется капитальный ремонт. Дорогу на участке от 53-го до 75-го километра будут расширять до четырех полос. Завершат работу в 2026 году.

К 20 сентября 2024 года планируется закончить ремонт на участках от развязки Троицкого и Еткульского трактов до СНТ «Птицевод-2» (22—25-й километры), от развязки у деревень Глинки и Дубровки до СНТ «Авторемонтник» (27—31-й километры).

Кроме того, до 20 сентября дорожники намерены завершить устройство слоев износа на участках от СНТ «Часовщик» до села Синеглазово (16—20-й километры), от моста на реке Увелке до моста на реке Уй (128—134-й километры), возле пункта пропуска «Бугристое» (143—146-й километры).

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что осенью 2024 года на трассе М-5 откроют два реконструированных участка. Дорогу между Чебаркулем и Миассом, от Сима до поворота на поселок Новозаречный, расширили до четырех полос. Аналогичные работы начнутся на трассе в сторону Кургана — от Обхода Челябинска до села Миасского.