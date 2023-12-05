Бюджет программы инициативного бюджетирования в Челябинской области увеличат на 50% в 2024 году

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер

На прямой линии, которая проходит сегодня, 5 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал увеличение бюджета программы инициативного бюджетирования в регионе на 50%. Это означает двукратное увеличение финансирования для многих муниципалитетов, передает ИА «Первое областное».

Ежегодно из областного бюджета выделяются значительные суммы на реализацию проектов по программе инициативного бюджетирования. В 2023 году муниципалитетам выделили 1,5 миллиарда рублей. Действует программа следующим образом: южноуральцы, решившие улучшить свой город или другой населенный пункт, направляют в местные администрации инициативы по благоустройству того или иного объекта. Это может быть ремонт памятников, школ, больниц, улучшение транспортных услуг, благоустройство дворовых территорий, проведение различных мероприятий и многое другое. Затем проекты проходят конкурсный отбор, за них голосуют, и на инициативы-победители выделяют деньги.

Жители Челябинской области активно принимают участие в программе. Например, только от челябинцев поступило почти 200 идей благоустройства городских территорий в 2024 году.