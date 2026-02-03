В сотни домов Ленинского района Челябинска вернули воду после устранения аварии

Проезжую часть очистили

Повреждение на сетях водоснабжения по улице Новороссийской устранили, сообщили в администрации Челябинска. Воду подключили ко всем многоквартирным домам и частному сектору Ленинского района, где ранее было приостановлено водоснабжение.

Отключение затронуло жилые дома на более чем 15 улицах, включая Новороссийскую, Ачинскую, Днепровскую, Василевского, а также частный сектор в районе 1-й Макеевской, 5-й Бирской и других улиц.

После завершения ремонта дорожную часть, затопленную в результате аварии, очистили от воды. В ближайшее время проезжую часть обработают противогололедными материалами.