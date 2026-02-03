Более 200 домов в Ленинском районе Челябинска остались без воды из‑за ЧП

На улице Новороссийской устраняют аварию на водоводе

Из-за прорыва на водоводе в Ленинском районе Челябинска без воды осталось около 200 многоквартирных домов, а также частный сектор, сообщили в МУП «ПОВВ».

До устранения аварии воды не будет по следующим адресам:

ул. Ачинская, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Бугурусланская, 7, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;

ул. Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85;

ул. Дербентская, 41, 43, 45, 46, 47, 49;

ул. Днепровская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;

ул. Ереванская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

пер. Канатовский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Лескова, 4;

ул. Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;

ул. Магнитогорская, 89, 91;

ул. Новороссийская, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 109, 110, 111;

ул. Туруханская, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

ул. Цимлянская, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21;

ул. Чистопольская, 27.

Под отключение также попадают частые дома, расположенные по улицам 1‑й Макеевской, 5‑й Бирской, Бугурусланской, Василевского, Днепровской, Магнитогорской, Низинной, Новороссийской, Чистопольской и Цимлянской.

«К социально значимым учреждениям подвезут воду, жители могут подать заявку на подвоз по телефону 214-00-14»,— добавили в МУП «ПОВВ».

Сегодня утром у дома № 84 на Новороссийской произошел прорыв на водоводе. Аварию устраняют.

В результате вода вылилась на проезжую часть, движение на участке от Лизы Чайкиной до Машиностроителей временно перекрыто. После устранения аварии участок будет обработан противогололедными материалами.

Напомним, сегодня на весь день без воды осталась еще часть домов в Ленинском районе.