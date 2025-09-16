В соседней Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 44%

Свыше 20 тысяч человек обратились с симптомами к врачам

В Башкирии резкий рост числа заболеваемости острыми респираторными инфекциями: за неделю количество больных увеличилось на 44,4%. Врачи зафиксировали еще свыше 20 тысяч заболевших, почти половина из них — дети, сообщает портал башинформ.ру.

Сейчас в республику завезли полмиллиона вакцин против гриппа, медики привили уже 390 тысяч человек.

Заболеваемость сейчас растет по всей стране: за неделю количество россиян с ОРВИ выросло на 64%. В Челябинскую область уже поступили вакцины от гриппа: до конца года от гриппа привьют почти два миллиона южноуральцев.