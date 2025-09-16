В Катав-Ивановском округе детей отправляют на карантин из-за вспышки ОРВИ

За неделю заболели 203 ребенка

В Катав-Ивановском муниципальном округе Челябинской области школьников начали отправлять на карантин из-за резкого скачка заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировали 233 больных, 203 из них — дети (и почти половина — школьники). Об этом сообщают корреспонденты газеты «Авангард».

Сегодня на дистанционку перешла школа № 4 Катав-Ивановска, а в основной школе № 2 Юрюзани ввели удаленку до 22 сентября из-за превышения 20-процентного эпидпорога заболеваемости школьников.

Также накануне на заседании оперштаба по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ Катав-Ивановского округа решили приостановить посещение детьми организаций допобразования до 22 сентября.

Напомним, на карантин отправили и учеников под Челябинском: дистант ввели для восьмого класса Долгодеревенской школы.