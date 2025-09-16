В Челябинской области классы начали отправлять на карантин по ОРВИ

Одной из первых детей на удаленку перевела Долгодеревенская школа

В школах Челябинской области классы начали отправлять на карантин из-за ОРВИ. Одной из первых учеников отправила на дистант Долгодеревенская школа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в Долгодеревенском на семь дней на карантин отправили восьмой класс, в общий чат родителей прислали такое сообщение:

«Уважаемые родители, наш класс с завтрашнего дня на карантине! Дистант».

Всего в классе треть заболевших детей: 12 из 35.

За последнюю неделю в России заболеваемость ОРВИ выросла почти на 64%, об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Особенно рост заметен среди школьников.