В 2025 году от гриппа привьют почти 2 млн южноуральцев

Причем большую часть — за счет федерального бюджета

В 2025 году в Челябинской области планируют привить от гриппа 60% населения, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1 миллион 775 тысяч жителей региона, из них 487 тысяч детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, кампания по вакцинации уже стартовала.

В Челябинскую область для бесплатной вакцинации населения поступили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-квадри», все они обновлены под текущий запрос.

«В текущем сезоне вакцины против гриппа имеют частично обновленный состав: в состав вакцины включены штаммы A/Victoria/4897/2022 — А(H1N1)pdm09; A/Croatia/10136RV2023 — А(H3N2); B/Austria/1359417/2021; в четырехвалентных вакцинах дополнительно — B/Phuket/3073/2013», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, стоит задача охватить прививками до 60% населения, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, к которым относятся дети, пожилые лица, беременные, а также те, чья работа связана с людьми и животными.

Санврачи напоминают: иммунизация позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболевания и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Защитный эффект после вакцинации наступает, как правило, через две недели и сохраняется до 12 месяцев, поэтому рекомендуется поставить прививку до начала активной циркуляции вируса.

