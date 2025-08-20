В Челябинской области началась подготовка к эпидемическому сезону ОРВИ. В этом году в регионе планируют привить от гриппа 60% населения. Почти 1,8 миллиона человек смогут поставить прививку бесплатно. Кто подлежит бесплатной вакцинации, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Бесплатно привьют:

  • детей в возрасте с 6 месяцев; 
  • студентов; 
  • работников больниц и образовательных организаций; 
  • работников торговли, коммунальной и социальной сфер; 
  • работающих вахтовым методом; 
  • правоохранителей и тех, кто работает в пунктах пропуска через госграницу; 
  • госслужащих; 
  • беременных женщин; 
  • лиц старше 60 лет; 
  • лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
  • лиц с хроническими заболеваниями.

Остальные могут привиться за свой счет или за счет средств работодателя.

В регион уже поступила партия вакцин от гриппа. Все они содержат обновленные штаммы гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В (Victoria).

Как правило, иммунитет к вирусу возникает постепенно в течение полутора месяцев, поэтому медики рекомендуют не ждать подъема заболеваемости и прививаться уже сейчас.