Кому в Челябинской области прививку от гриппа поставят бесплатно

Прививочная кампания уже стартовала

В Челябинской области началась подготовка к эпидемическому сезону ОРВИ. В этом году в регионе планируют привить от гриппа 60% населения. Почти 1,8 миллиона человек смогут поставить прививку бесплатно. Кто подлежит бесплатной вакцинации, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Бесплатно привьют:

детей в возрасте с 6 месяцев;

студентов;

работников больниц и образовательных организаций;

работников торговли, коммунальной и социальной сфер;

работающих вахтовым методом;

правоохранителей и тех, кто работает в пунктах пропуска через госграницу;

госслужащих;

беременных женщин;

лиц старше 60 лет;

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

лиц с хроническими заболеваниями.

Остальные могут привиться за свой счет или за счет средств работодателя.

В регион уже поступила партия вакцин от гриппа. Все они содержат обновленные штаммы гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В (Victoria).

Как правило, иммунитет к вирусу возникает постепенно в течение полутора месяцев, поэтому медики рекомендуют не ждать подъема заболеваемости и прививаться уже сейчас.