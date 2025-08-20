В Челябинской области началась подготовка к эпидемическому сезону ОРВИ. В этом году в регионе планируют привить от гриппа 60% населения. Почти 1,8 миллиона человек смогут поставить прививку бесплатно. Кто подлежит бесплатной вакцинации, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Бесплатно привьют:
- детей в возрасте с 6 месяцев;
- студентов;
- работников больниц и образовательных организаций;
- работников торговли, коммунальной и социальной сфер;
- работающих вахтовым методом;
- правоохранителей и тех, кто работает в пунктах пропуска через госграницу;
- госслужащих;
- беременных женщин;
- лиц старше 60 лет;
- лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- лиц с хроническими заболеваниями.
Остальные могут привиться за свой счет или за счет средств работодателя.
В регион уже поступила партия вакцин от гриппа. Все они содержат обновленные штаммы гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В (Victoria).
Как правило, иммунитет к вирусу возникает постепенно в течение полутора месяцев, поэтому медики рекомендуют не ждать подъема заболеваемости и прививаться уже сейчас.