В Симе жители аварийных домов переедут в новые квартиры

В городе впервые за последние 30 лет готовится к сдаче новостройка

В городе Симе Ашинского района близится к завершению строительство трехэтажного кирпичного дома, часть квартир в котором предназначена для жильцов аварийного барака. Как рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» глава города Руслан Гафаров, этот дом — первая новостройка в Симе с начала 1990-х годов. В следующем году в городе построят еще один многоквартирный дом.

Дом на 27 квартир возводит для своих работников градообразующее предприятие Сима — завод «Агрегат». По договоренности с застройщиком местная администрация выкупит семь квартир в новом доме, куда переедут жители дома барачного типа по ул. Железнодорожной, 54.

«Этот барак раньше всех в Симе был признан аварийным», — отметил Руслан Гафаров.

По программе расселения аварийного жилья администрация города Сима получила из областного бюджета 111 млн рублей. Помимо выкупа квартир в доме завода «Агрегат», эти деньги направят на строительство панельного дома на 36 квартир, полностью предназначенного для жителей аварийного дома по ул. 40 лет Победы, 15. Начать строительство планируют нынешней осенью, а сдать новостройку — к 1 июня 2023 года.

Напомним, что в 2021 году губернатор Алексей Текслер поручил расселять жителей аварийных домов только в новостройки.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Кыштыме до конца 2022 года сдадут четыре многоквартирных дома для жителей аварийных домов.

Помимо Кыштыма дома для переселенцев в этом году построят также в Бакале и Чесменском районе.