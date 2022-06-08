В Чесменском районе в 2022 году возведут новостройку для жителей аварийных домов

Подписание контракта с застройщиком ожидается до конца недели

В Чесме до конца 2022 года построят дом на 10 квартир для переселенцев из аварийного жилья в поселке Бускульском, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» сегодня, 8 июня, в администрации Чесменского района.

Строительством займется челябинская фирма ООО «Рик», которая стала победителем торгов. Как пояснили в районной администрации, дом планировалось построить еще в прошлом году, но из-за роста цен на стройматериалы конкурс долгое время не получалось отыграть — не было желающих. После повышения областными властями цены контракта аукцион наконец состоялся. По его итогам строительство дома обойдется региональному бюджету в 19,3 млн рублей. Заключение контракта с победителем торгов ожидается на этой неделе.

«По контракту строительство должно быть завершено до конца 2022 года. То есть к Новому году жители аварийного дома в поселке Бускульском справят новоселье»,— уточнили в районной администрации.

По информации регионального Минстроя, до конца 2022 года в Челябинской области планируют расселить почти 42 тыс. кв. м аварийного жилья.

Всего с 1 января 2019 года по май 2022 года в Челябинской области из аварийного жилья переехали 7830 человек. Общая площадь расселенного жилья составила более 120 тыс. кв. м.

В рамках федерального проекта до 31 декабря 2023 года в регионе планируется расселить более 84 тыс. кв. м аварийного жилфонда. Таким образом, более 5 тыс. человек улучшат свои жилищные условия на два года раньше, чем предполагалось.