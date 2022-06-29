В Кыштыме до конца года сдадут четыре новостройки для жителей аварийных домов

Программу расселения в городе планируют завершить досрочно

В 2022 году в Кыштыме по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется построить 15 тыс. кв. м жилья для переселенцев из аварийных домов. Как отметили в мэрии, это рекордное количество строящегося жилья для города.

Речь идет о четырех многоквартирных домах. Пятиэтажный дом на 120 квартир строят в поселке Каолиновом. Сейчас там идет отделка помещений. Рядом строится еще один такой же дом.

Обновляется микрорайон на улице Образцова. Там на месте снесенных аварийных двухэтажек возводится пятиэтажный 80-квартирный дом.

Еще одна стройплощадка развернулась на улице Ленина: застройщик возводит пятиэтажный дом.

«После завершения этой программы муниципалитет приступит к реализации следующего этапа расселения граждан. В заявку до 2025 года включены 25 домов», — уточнили в мэрии.

Всего за последние годы в Кыштыме из ветхого жилья переселено 339 семей.

Напомним, что регионы Уральского федерального округа были признаны лидерами в стране по программе переселения жителей из аварийного жилья. В Челябинской области с 2019 года из аварийных домов в новые квартиры переехали свыше 7 тыс. человек. Помимо Кыштыма дома для переселенцев в этом году построят также в Бакале и Чесменском районе.