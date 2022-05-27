Две новостройки для жителей аварийных домов начали возводить в Бакале

Получить ключи от квартир люди должны в январе — марте 2023 года

В городе Бакале Челябинской области заложили фундамент одного из двух многоквартирных домов, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья самого Бакала и близлежащего поселка Иркускан, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Саткинского района.

Дома для переселенцев возводят по адресам ул. Кирова, 11 и 12. Оба дома будут строить одновременно, но фундамент пока готов только для одного из них.

«Квартиры в новых домах получат 348 жителей Бакала и Иркускана, чьи дома были признаны аварийными», — уточнили в районной администрации.

С 2019 года по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» из аварийного жилья переехали почти 8 тыс. жителей Челябинской области. Уральский федеральный округ является лидером в России по темпам расселения аварийного жилфонда.