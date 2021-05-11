В школе в Казани произошла стрельба

Учащиеся эвакуированы в ближайшие детсады

Сегодня, 11 мая, в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Учащихся эвакуировали в ближайшие детсады, сообщили в мэрии.

Уточняется, что сейчас школьники находятся в детских садах № 181 и № 40. В управлении образования Казани включены телефоны горячей линии. В детских садах работают психологи, организовано питание.

На месте происшествия ведут работу правоохранительные органы и все экстренные службы. Туда выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава исполкома Рустем Гафаров.

По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности, входы в них ограничены.

«Информация о стрельбе в других школах города, которую начали распространять в социальных сетях, является ложной», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Казани.

По последним данным ТАСС, погибли 11 человек, есть пострадавшие.

«Нападавших было двое, один из них задержан, второго — ликвидировали», — цитирует свой источник ТАСС.