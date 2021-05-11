СК России возбудил уголовное дело по стрельбе в школе в Казани

Задержан местный житель

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на гимназию № 175 в Казани. Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, 2001 года рождения, ворвался в образовательное учреждение и открыл стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь.

Нападавший задержан, его личность установлена.

На место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Сотрудники ГУКа окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.

11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Российские СМИ сообщают об 11 погибших, задержании одного стрелка и ликвидации второго. Городские власти подтвердили гибель восьмерых человек — семи школьников и одного учителя. 20 пострадавших с ранениями госпитализированы.

Учащихся эвакуировали в соседние детсады. С ними работают психологи, организовано питание.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и все экстренные службы. Во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности, входы в них ограничены.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим.