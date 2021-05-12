C 11 мая из Челябинска в Норильск запустили новый прямой рейс. Направление будет обслуживать авиакомпания NordStar на самолетах Boeing 737. Информация опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Отправлять самолеты из Челябинска в Норильск будут по средам в 01:25. Возвращаться борт будет в 14:25 по вторникам. Время в полете составит 3 часа 20 минут. Судя по данным на сайте Aviasales.ru, стоимость билетов составляет примерно 11 тыс. рублей в зависимости от даты вылета.
Также из Челябинска в Норильск с 7 мая один раз в неделю летает авиакомпания Red Wings. Рейсы выполняют по пятницам. Билеты стоят от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей на разные даты вылета.
Также с 2 мая в Челябинск запустили прямые рейсы в Махачкалу. Полеты выполняет Red Wings по четвергам и воскресеньям. Авиакомпания начала продавать билеты и на рейс из Челябинска в Ханты-Мансийск. Самолеты будут отправлять с 22 мая по вторникам и субботам. Кроме того, Red Wings летает в Мурманск и Геленджик. После планируется запуск перелетов в Сургут и Нижневартовск, Калининград, а в июне — в Симферополь и Сочи. Часть этих рейсов будет субсидироваться. Также авиаперевозчик рассматривает вариант организации рейсов в Москву и Санкт-Петербург. После разрешения международных полетов Red Wings намерен связать Челябинск со странами СНГ, Средней Азии и Закавказья.
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