В Татарстане объявлен траур по погибшим в казанской гимназии

Решение принял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим в гимназии № 175 в Казани. Решение принято президентом республики Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба администрации Казани.

По официальной информации, в гимназии № 175 погибли восемь человек, в том числе семь учащихся и один учитель. Еще 20 пострадавших с ранениями госпитализированы.

11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Школьников эвакуировали в детсады № 181 и № 40. С ними работают психологи, организовано питание.

В мэрии Казани уточнили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и все экстренные службы. Во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности, входы в них ограничены.

ТАСС сообщает об 11 погибших, задержании одного стрелка и ликвидации второго.