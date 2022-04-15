В России упростили порядок получения земельных участков в 2022 году

Арендованный пай можно выкупить без торгов

Правительство России упростило порядок предоставления земельных участков. Теперь без торгов можно выкупить арендованный пай для ведения подсобного хозяйства, огорода или сада. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Решение принято для укрепления экономики в период усиления санкционного давления и поддержки агропромышленного комплекса и сферы импортозамещения.

Новый порядок коснется садоводов, огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Арендованные государственные или муниципальные земельные участки можно выкупить без проведения аукциона. Сделка состоится при условии, что органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землей. Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся на государственных или муниципальных землях.

Кроме того, предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощенном порядке ― без проведения торгов.

Кроме того, государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер по укреплению экономики в период санкционного давления.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер поручил ввести в оборот как можно больше залежных земель. А садоводы Челябинской области хотят внести изменения в законодательство, чтобы передавать заброшенные участки желающим возделывать землю.