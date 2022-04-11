Владимир Путин расширил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое состоялось 16 марта. Список опубликовали на официальном сайте президента России.
Правительство до 20 апреля должно представить президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных выплат.
В 2022 году Россия должна добиться снижения уровня бедности населения и неравенства населения по доходам. Должна быть повышена доступность соцподдержки для семей, доход которых снизился после 1 марта 2022 года.
На повестку дня должен встать вопрос о снижении размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
По предложению президента, в 2022 году регионы освободят от выплат по бюджетным кредитам, перенеся их погашение на 2025-2029 годы.
Регионам предоставят средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.
Кабинет министров и Центробанк должны до 25 апреля рассмотреть увеличение получаемой транспортниками наличной валюты для оплаты расходов за рубежом.
Должен быть рассмотрен вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на городском, пригородном и междугородном транспорте в РФ.
Кабинет министров должен рассмотреть перенос срока вступления в силу требования по обязательному оснащению тахографами городских автобусов.
Правительство рассмотрит вопросы о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники.