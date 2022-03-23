В Челябинской области увеличат посевные площади

Губернатор поручил использовать в оборот земли сельхозназначения

На прошедшем сегодня, 23 марта, совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о необходимости вовлекать в оборот как можно больше залежных земель. Он напомнил об актуальности проблемы заброшенных земель, а также поставил задачу — качественно провести посевную кампанию, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что ранее ставил задачу: привлекать собственников и вводить в оборот залежные земли.

«Мы с вами это обсуждали: садимся с главами, каждый участок обсуждаем, не ждем никакого закона, привлекаем собственников и договариваемся о том, что уже с этого года мы вовлекаем в оборот земли. Кто не пойдет навстречу, у того так или иначе будет проблема, потому что все земли у нас должны быть использованы, нам это необходимо», — отметил он.

Также на совещании губернатор заостри внимание на подготовке к весенней посевной кампании. В этом году на два месяца раньше, чем в году предыдущем, аграрии начали получать компенсирующие субсидии на возделывание картофеля, овощей и зерновых культур.

На эти цели направлено 163 миллиона рублей. В апреле-мае пройдут выплаты стимулирующих субсидий и несвязанной поддержки, это еще более 270 миллионов рублей.

«Еще раз, коллеги, подчеркиваю: основная задача — завершить подготовку и качественно провести посевную кампанию, максимально использовать землю, которая у нас есть. Напомню, мы — зернодефицитный регион, мы перерабатываем зерна значительно, в два раза больше, чем производим, и для нас максимальное использование земли сегодня приоритет», — резюмировал глава региона.

Напомним, сегодня на совещании Алексей Текслер также поставил задачу перед главами районов и городов — контролировать сроки исполнения объектов по нацпроектам и социальному строительству.