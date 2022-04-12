В России упрощают порядок предоставления земельных участков

Для ведения хозяйства можно выкупить без торгов арендованный пай

Правительство РФ рассматривает еще один набор мер по укреплению экономики в период усиления санкционного давления. Среди них — поддержка агропромышленного комплекса и сферы импортозамещения. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 12 апреля анонсировал уменьшение бюрократических процедур для желающих получить земельные участки. Вступительное слово премьер-министра опубликовано на сайте правительства РФ.

Президиум правительственной комиссии рассмотрел меры поддержки строительной индустрии, промышленных проектов, транспорта, ЖКХ и переработки ТКО, а также мероприятия по дополнительной помощи регионам.

«Рассчитываем, что эти предложения помогут соответствующим отраслям быстрее адаптироваться к новым условиям, перестроить цепочки добавленной стоимости и начать вновь развиваться», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он отметил, что теперь существенно упрощается и предоставление земельных участков.

Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если намерены создать там производство в сфере импортозамещения.

Также наши граждане получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства. Эта земля будет предназначена для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Напомним, накануне президент Владимир Путин дал ряд поручений Кабмину для поддержки регионов в период санкционного давления.

Так, Челябинская область получит 40 млн рублей на субсидии промышленникам.