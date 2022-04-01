Челябинские садоводы хотят передавать заброшенные участки желающим возделывать землю

В некоторых СНТ количество брошенных земель достигает 70%

В Челябинской области решить проблему нехватки садовых участков можно только после принятия соответствующих законодательных актов. В некоторых товариществах количество заброшенных участков достигает 70%. При этом желающих возделывать землю становится все больше. Об этом на прошедшей 1 апреля пресс-конференции сообщил председатель Троицкого отделения Союза садоводов России Василий Хасанов.

В Челябинской области возрастает спрос на садовые участки. Он начал увеличиваться еще в период пандемии. Теперь в новых экономических условиях действия западных санкций вопрос собственной продовольственной безопасности встал перед каждой южноуральской семьей.

В региональном отделении «Союза садоводов России» отметили, что расширять границы действующих СНТ часто некуда. Зато можно работать с заброшенными участками, которые пустуют несколько лет, а иногда и десятилетий.

По предварительным оценкам, таких участков в Челябинской области в некоторых городах может быть 3—5%, а за пределами городов — 70%.

«Мы могли бы удовлетворить спрос на участки за счет заброшенных, но не всегда получается найти их собственников или их наследников. И мы ничего не можем сделать. Пока направили в Законодательное собрание области предложение расширить полномочия общего собрания садоводов, которые дадут право распоряжаться тем участком, за которым несколько лет никто не ухаживает», — говорит Василий Хасанов.

Эксперты и обычные садоводы уже начали подготовку к садово-огородному сезону. О том, как можно сэкономить бюджет семьи на собственном участке, они рассказали корреспонденту ИА «Первое областное».

Сколько стоит участок и сколько нужно вложить в него денег после покупки — в отдельном материале информагентства. И что нужно знать каждому садоводу о последних изменениях в законодательстве –рассказали в региональном отделении «Союза садоводов России».