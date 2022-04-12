В России продлили ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части страны до 19 апреля

Закрытыми для пассажиров остаются 11 воздушных портов

Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта. Ранее ограничение продлевали до 13 апреля.

«Продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в Росавиации.

Пассажиры могу пользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.

Накануне авиакомпании S7 и «Победа» убрали из продажи билеты в южные аэропорты России, которые остаются закрытыми с конца февраля.

«Авиакомпании устали делать переносы и возвраты за билеты», — предположил один из собеседников Ассоциации туристических операторов России.

Напомним, решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапу, приостановлены с 24 февраля.

Приближается время туристического сезона, и многие из нас уже думают, где провести майские праздники и летний отпуск. Благодаря программе туристического кешбэка многие наши соотечественники отправятся отдыхать по России. А что делать тем, кто хотел бы провести свой отпуск за рубежом? ИА «Первое областное» разбиралось, в какие страны сейчас можно улететь, сколько это стоит и чем расплачиваться за границей.

