В России продлили ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части страны до 13 апреля

Закрытыми остаются 11 аэропортов

Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

«До 03:45 по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в Росавиации.

Авиакомпании могут перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.

Напомним, решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа приостановлены с 24 февраля.

