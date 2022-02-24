Авиакомпании приостановили рейсы на юг России

В аэропорту Челябинска изменений в расписании по данному направлению пока нет

Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа временно приостановлены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталия Коренюгина. Информацию об этом подтвердила Росавиация.

Приостановили работу 12 аэропортов на юге РФ, среди них Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

Росавиация не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 МСК 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь», - говорится в официальном сообщении Росавиации.

Аэропорт Сочи в данный момент работает в штатном режиме, задержано лишь пять рейсов.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Аэропорт Челябинска сообщил, что рейсы в Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь временно приостановлены до 2 марта «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине».

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДЛНР.