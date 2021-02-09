Администрация Магнитогорска признала некачественное восстановление пострадавшего от пожара дома

Нарушения в ходе работ со стороны подрядной организации и управляющей компании выявила комиссия

В Магнитогорске продолжаются разбирательства с одним из самых старых многоквартирных домов по улице Пионерской. Дом номер 27 сильно пострадал при пожаре в октябре прошлого года. Жильцов пришлось эвакуировать и переселять в общежитие, а в доме уже несколько месяцев идут восстановительные работы. К середине января жильцам третьего и четвертого подъездов разрешили заселяться в свои квартиры. В первом и втором подъезде ремонт продолжается. Его проводит подрядная организация, которая заключила договор с управляющей компанией и регоператором. Тем временем некоторые жильцы не согласились с условиями проживания: они жалуются на некачественный ремонт, незавершенную просушку дома и требуют признать дом ветхоаварийным. Межведомственная комиссия выявила нарушения в ходе ремонтных работ в доме.

Межведомственная комиссия рассмотрела результаты двух независимых экспертиз, проводимых в доме. Первая прошла по запросу управляющей компании. «Бюро независимых экспертиз и оценки» рекомендовало провести в здании ремонтные работы. Жильцы, недовольные решением экспертизы, обратились к специалисту из Уфы и попросили его провести повторное обследование здания. Результаты второй экспертизы также подтверждают: чтобы дом был пригоден для проживания, в нем необходимо провести ремонт. Жители направили заключение второй экспертизы в администрацию, и в законом установленные сроки была организована межведомственная комиссия.

«Внимательно изучив уфимское экспертное заключение, члены комиссии пришли к выводу, что оснований для признания дома аварийным на сегодняшний день нет. Помимо этого, управляющая компания должна посодействовать в предоставлении доступа в квартиры третьего и четвертого подъездов специалистам Роспотребнадзора и прокуратуры для замера влажности воздуха и исследования жилых помещений на наличие плесени и грибка», — пояснили в администрации Магнитогорска.

Чиновники также отметили, что жильцы могут обжаловать решение комиссии, но для этого необходимо обратиться в суд. Участники совещания вместе с активными жителями осмотрели сам дом. К качеству выполненных работ подрядчику были предъявлены замечания.

«Администрация совместно с жителями города потребовала от подрядной организации скорректированный график работ, проектно-сметную документацию, а также увеличение количества рабочего персонала, так как на сегодняшний день на крыше трудятся всего четыре человека и ремонт проводится с отставанием от сроков. В результате жители до сих пор не могут вернуться в квартиры первого и второго подъездов», — разъяснили в городской администрации.

На сегодняшний день в доме нужно утеплить чердак, завершить ремонт кровли, поменять сети теплоснабжения, отремонтировать подъезды, фасад и фундамент.

«Важно, что объектом культурного наследия признан не только дом № 27, а целый ансамбль из ряда домов, которые расположены по улице Пионерской. Было принято решение на уровне главы города о том, что в этом районе необходимо благоустроить сквер и восстановить четыре фонтана», — пояснили в администрации.

Отметим, процесс восстановления дома находится под контролем и прокуратуры Орджоникидзевского района.