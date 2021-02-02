Прокуратура еще раз проверит пострадавший от пожара «Дом-Титаник» в Магнитогорске

Инициаторами стали активисты Общероссийского народного фронта

«Дом-Титаник» — так называют пострадавший от пожара магнитогорский многоквартирный дом № 27 по улице Пионерской, одно из самых старых жилых помещений города. Напомним, ночью 7 октября 2020 года вспыхнула кровля здания. Все 44 жителя дома были эвакуированы, а этажи и перекрытия залиты водой. Жильцы были расселены и освобождены от платы за тепло, дом поставлен на охрану и проинспектирован комиссией, которая признала его пригодным для жилья. С середины января в дом могут заселяться жильцы третьего и четвертого подъездов, в первом и втором подъезде продолжается ремонт. Между тем не все согласны с этим решением, противостояние жильцов и администрации города продолжается уже несколько месяцев. В ситуацию вмешались активисты ОНФ.

Жильцы дома выдвигают претензии на некачественно выполненный ремонт, который проводит один подрядчик по заказу управляющей компании и регоператора. Также некоторые пострадавшие требуют признать дом непригодным для проживания.

«Жильцы дома провели свою независимую экспертизу, которая признала его ветхоаварийным. Но администрация города настаивает на восстановлении дома. Мы направили запросы в прокуратуру области и в министерство культуры, так как здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения», — пояснил член Общероссийского народного фронта Антон Неверов.

В свою очередь администрация Магнитогорска несколько раз давала пояснения по пострадавшему дому.

«В администрацию города поступило заявление жильцов, в котором сообщается, что была проведена повторная экспертиза дома. Согласно ее результатам, состояние жилого здания 10 декабря 2020 года оценивалось как ограниченно-работоспособное и в нем необходимо провести ремонтные работы. Таким образом повторная экспертиза не противоречит первой, где также рекомендован ремонт дома», — сообщили в администрации Магнитогорска.



Между тем в прокуратуре пояснили, что проверка по данному дому уже была проведена.

«Была проведена проверка ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В результате пожара нарушений несущих конструкций не произошло, в настоящее время завершается ремонт работ. Дом ветхоаварийным в установленном порядке не признан», — ответили на наш запрос в прокуратуре Орджоникидзевского района города Магнитогорска.

По запросу активистов народного фронта прокуратура области намерена провести очередную проверку дома. Заседание межведомственной комиссии по обращению назначено на 5 февраля.