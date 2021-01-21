Жильцы пострадавшего от пожара дома в Магнитогорске недовольны качеством ремонта

Они требуют признать здание непригодным для жилья

Ночью 7 октября 2020 года вспыхнула кровля одного из самых первых домов Магнитогорска по улице Пионерской. Все 44 жителя были эвакуированы, а этажи залиты водой.

Пожарные опасались, что в глиняных перекрытиях осталось пламя, а городские власти — что старый дом может оказаться непригодным для жизни. Жильцы были расселены. Каждому зарегистрированному и постоянно проживавшему по Пионерской, 27 были предоставлены выплаты по 10 тысяч рублей из городского бюджета. Администрация города выделила субсидию на оплату счетов за отопление. Дом был поставлен на охрану и проинспектирован комиссией, которая признала его пригодным для жилья.

Региональный оператор и управляющая компания провели ремонт третьего и четвертого подъездов. Туда вселяются жильцы, в первом и втором подъездах работы продолжаются. Налажены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Во всем доме и в квартирах проведено электричество. Возобновлена подача газа. Завершается замена кровли стальными оцинкованными листами с полимерным покрытием. 15 января жители стали возвращаться в свои квартиры.

Но не все остались довольны качеством проводимого ремонта.

«Выдавило все дверные косяки, двери не закрываются, стены до сих пор мокрые, трескаются. С потолка течет вода, лужи на полу. По квартире летают мелкие насекомые. Долго находиться невозможно, начинаются кашель, одышка от влажности», — жалуются жильцы дома в социальных сетях.

Они также пишут, что рабочие проводят ремонтные работы в состоянии алкогольного опьянения, пользуются удобствами в квартирах.

«В части работ наша компания занимается заменой перегоревших чердачных перекрытий, региональный оператор — отоплением, электроснабжением, кровлей. Все эти работы ведет один подрядчик — ООО „Паритет“, с которым заключено, соответственно, два договора. Наш специалист следит за проведением работ, участвует в промежуточных „приемках“. Так, например, мы подготовили претензию по кровле, хотя это не наш объем, но с этой кровлей нам в будущем обслуживать дом. Наши замечания устраняются. И так по каждому пункту мы будем готовить претензии согласно договору, если будут замечания к качеству работ», — разъяснил заместитель директора ООО УК «Пионер» Дмитрий Теплых.

Также управляющая компания занимается просушкой квартир. Где-то работы уже проводились, но у жильцов остались претензии.

«По некоторым квартирам поступили жалобы, мы их будем повторно просушивать. Сроки просушки не скажет ни один специалист: мы сушим межстенные и потолочные перекрытия через отверстия, затем смотрим динамику. Просушка дома продолжается», — сказал Дмитрий Теплых.

Тепловые пушки работают в дневное время в тех квартирах, к которым предоставили доступ собственники.



«На протяжении долгого времени мы просили жителей предоставить доступ в квартиры для просушки, процесс шел очень медленно, встречались и случаи намеренного отказа. Такими действиями жильцы ухудшали состояние не только своих квартир, но и собственности соседей», — добавил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Алексей Болдашов.

Жителям дома также было предложено сменить управляющую компанию, но они отказались.

«20 декабря 2020 года специалисты администрации провели собрание с жильцами, на котором было предложено поменять управляющую компанию, но жители сделать этого не захотели. На собрании присутствовал директор управляющей компании ООО „Азимут“, он был готов взять на себя ответственность по восстановлению подъездов в максимально быстрые сроки. Жильцы от такого предложения отказались», — сказал Алексей Болдашов.

Как показывает экспертное заключение, дом подлежит ремонту, необходимости в его сносе нет. Тем не менее есть жильцы, которые не желают возвращаться в свои квартиры и требуют признать дом аварийным. Возможно, вместе с гневными постами в городском паблике им следует готовить письменные претензии для обращения в суд. В администрации города пообещали, что в скором времени будет организована специальная комиссия в составе специалистов Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Они еще раз рассмотрят все экспертизы по дому и вынесут экспертную оценку.