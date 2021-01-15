В Магнитогорске снят с охраны горевший многоквартирный дом

После пожара в октябре прошлого года жильцы возвращаются в свои квартиры

Напомним, ночью 7 октября 2020 года вспыхнула кровля одного из самых первых домов Магнитогорска по улице Пионерской. Все 44 жителя дома были эвакуированы, а этажи и перекрытия залиты водой. Пожарные спасатели опасались, что в глиняных перекрытиях осталось пламя, а городские власти — что старый дом может оказаться непригодным для проживания. Жильцы были расселены и освобождены от платы за тепло, дом поставлен на охрану и проинспектирован комиссией, которая признала его пригодным.



«Бюро независимой экспертизы и оценки» определило, что дом подлежит ремонту и не опасен для проживания. Накануне в администрацию города поступило заявление жильцов, в котором сообщается, что была проведена повторная экспертиза дома.



«Согласно ее результатам, состояние жилого здания 10 декабря 2020 года оценивалось как ограниченно-работоспособное, в нем необходимо провести ремонтные работы. Таким образом, повторная экспертиза не противоречит первой, где также рекомендован ремонт дома», — пояснили в администрации города.



Ремонт проведен силами регионального оператора и управляющей компании. Налажены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Во всем доме и в квартирах проведено электричество. Возобновлена подача газа. Почти все работы выполнены и на кровле. Жильцы третьего и четвертого подъездов заселяются. Специалисты заканчивают просушку первого и второго подъездов, их подготавливают к косметическому ремонту. Охранное предприятие продолжит осуществлять свои услуги по обеспечению сохранности имущества жильцов до 18:00 15 января.

