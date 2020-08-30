В понедельник в Челябинской области будет чуть прохладнее

Погоду на последний летний день сообщили местные синоптики.

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В начале новой недели в Челябинской области будет чуть прохладнее после жарких выходных. Однако столбики термометров всё равно будут выше средних значений. Подробнее о погоде на понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на 31 августа в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +11, +16 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +21, +26 градусов, на юге до +31 градуса жары. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +14, +16 градусов. Днём прогреется до +23, +25 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют в жаркую погоду пить больше жидкости и хотя бы несколько часов в день находиться в прохладном помещении. Более подробный список рекомендаций здесь.