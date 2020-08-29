Аномальная жара вновь пришла в Челябинскую область

Спасатели МЧС дали несколько рекомендаций о том, как поддерживать хорошее самочувствие в жаркие дни.

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Аномальная жара ожидается в Челябинской области в эти выходные. По данным Челябинского гидрометеоцентра, среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов и более и составит около 32 градусов. В пресс-службе МЧС дали несколько рекомендаций, как обезопасить себя в жару.

«Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни. Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Также необходимо обильное питье»,— советуют в МЧС.

Также необходимо не находиться на улице в жаркое время суток и несколько часов проводить в зданиях, где есть кондиционеры. Также следует ограничить физические нагрузки, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях, а парковать машину следует в тени.

«Пейте достаточно жидкости, принимайте контрастный душ, можно делать холодные компрессы, использовать мокрые полотенца. Выходя на улицу, следует надевать шляпу или кепку, а также носить одежду из натуральных тканей»,— добавляют в «чрезвычайном» ведомстве.

А если всё-таки стало плохо, необходимо как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды или фруктового сока и немного отдохнуть. Если лучше не становится, лучше всего обратиться за медицинской помощью.