Тепло и солнце: челябинские синоптики сообщили прогноз погоды на начало недели

Зонтики наконец-то можно оставить дома.

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В понедельник, 23 августа, после дождливой и пасмурной погоды солнышко наконец-то начнёт показываться из-за облаков. Также синоптики обещают потепление, хоть небольшое. Подробнее сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинской области в ночь на понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 23 августа существенных осадков также не обещают. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, днём прогреется до +20, +22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.