Жаркая погода на три дня придёт в Челябинскую область

Столбик термометра не опустится ниже +25 градусов.

Послушать 00:00

В Челябинскую область на три летних дня вернётся жаркая погода. По данным областного гидрометцентра, со вторника, 25 августа, по четверг, 27 августа, столбик термометра на Южном Урале не опустится ниже +25 градусов по Цельсию.



Именно четверг и станет самым жарким днём в этот период. При этом синоптики подчёркивают, что ночью в среду и четверг, ожидаются небольшие дожди, но температура воздуха ночью не опустится ниже +14 градусов.

«Среда, 26 Августа, ночью: Переменная облачность, местами небольшие дожди, +11,+16, в низинах до +6. Днём: Переменная облачность, местами небольшие дожди, +20,+25. Ветер: Западный, северо-западный 4-9 м/с. Четверг, 27 августа: ночью: Переменная облачность, местами небольшие дожди, +9,+14. Днём: Переменная облачность, местами небольшие дожди, +23,+28. Ветер: Западный, юго-западный 4-9 м/с»,— рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинской области.

Также по данным сервиса «Яндекс. Погода» жаркая погода в Челябинске сохранится до 2 сентября. Далее столицу Южного Урала на несколько дней накроют дожди.