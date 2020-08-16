Дождливая погода сохранится в Челябинской области

Синоптики сообщили прогноз погоды на понедельник.

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Сменившая аномальную жару дождливая погода, видимо, решила надолго задержаться в Челябинской области. Новая неделя в регионе начнётся также с дождей. Подробнее о погоде на понедельник сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Так, в ночь на понедельник, 17 августа, синоптики прогнозируют в Челябинской области облачность и дождь. Температура воздуха опустится до +7, +12. Днём столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Облачно, дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Возможны отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник будет чуть прохладнее — синоптики обещают от +9 до +11 градусов. Облачно, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +17, +19 градусов. Также небольшой дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Отправляясь на улицу, не забывайте брать с собой не только дождевик или зонт, но и защитную маску. В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, и маску необходимо надевать во всех общественных местах: магазинах, банках, аптеках, общественном транспорте и такси.