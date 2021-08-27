В областную больницу Чебаркуля поступил современный рентгенодиагностический комплекс

Первые обследования на новом оборудовании планируют проводить в начале сентября

В областную больницу Чебаркуля поступил современный телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс КРТ-«МАКСИМА». Аппарат, работающих в трех режимах, позволит проводить обследование более качественно и с минимальной дозой облучения, сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Областная больница города Чебаркуль».

На сегодняшний день телеуправляемый комплекс является одним из самых востребованных в рентгенологии инструментов для диагностики всевозможных патологий органов пациентов. По сравнению с обычными аппаратами он более удобен в использовании: все функции комплекса управляются с пульта, а в генераторе применены новейшие разработки в области стабилизации напряжения и защиты от перепадов в сети.

Среди плюсов для пациентов — минимальная доза облучения и высокое диагностическое качество, позволяющее не проводить повторные обследования.

«Надежный стационарный цифровой рентгенодиагностический комплекс с современным программным обеспечением для анализа результатов исследования. Мгновенное переключение режимов рентгеноскопии и рентгенографии. Единое рабочее место, совмещающее функционал управления аппаратом и функционал работы с результатами исследования. Идеальный комплекс для диагностики»,— рассказал главный врач медучреждения Александр Локтев.

Первые обследования на аппарате планируют проводить в начале сентября.

Комплекс приобретен министерством здравоохранения для областной больницы Чебаркуля в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена».

Напомним, в Челябинском геронтологическом центре появился новый аппарат УЗИ экспертного класса, который позволит проводить высокоточную диагностику в стенах учреждения.

Ранее новое оборудование получили Кусинская и Кунашакская районные больницы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».