В больнице Кунашакского района установили современный маммограф

На аппарате проходят исследования пять тысяч человек в год

Для районной больницы села Кунашак современный цифровой маммограф закупили по программе «Модернизация первичного звена». Его стоимость — 14,8 миллиона рублей, сообщают в Минздраве Челябинской области.

Этот аппарат необходим для определения изменений в тканях молочных желез. Прежнее устройство, используемое в больнице, было выпущено еще в 2008 году и не подходило для современных задач. Новый маммограф намного удобнее и практичнее: он позволяет оперативно делать снимки в высоком разрешении.

«В Кунашаке сделали снимок — и через несколько минут он уже доступен для врачей, скажем, областных больниц. В диспансеризации аппарат незаменим для скрининга рака молочной железы, это основа исследований», — отметил главный врач районной больницы Ринат Рахматуллин.

Улучшение кунашакской больницы прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. По словам чиновника, все запланированные ремонтные работы, связанные с благоустройством территории и установкой оборудования, в больнице закончены.

«Было закуплено и поставлено новое оборудование — все, что медики просили, на чем они акцентировали внимание на наших встречах. Также мы благодарим главу Кунашакского района за благоустройство территории больницы», — отметил Семенов.

Сейчас в больнице Кунашака также готовят к запуску новый рентген.