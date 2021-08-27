Дезинфекционный центр Челябинской области передадут в частные руки

Минздрав ищет инвестора для учреждения, обслуживающего больницы и роддома

Министерство здравоохранения Челябинской области рассматривает концессионное предложение ООО «Мединдустрия». Инвестор собирается заняться развитием Дезинфекционного центра Челябинской области. Принимать решение о заключении концессионного соглашения Минздрав региона будет 22 сентября, говорится на портале официального опубликования торгов.

Инвестор предлагает забрать в концессию нежилые здания рядом с кардиоцентром на улице Татищева, гараж на десять машин, оборудование для санитарной обработки. Соглашение предполагает реконструкцию помещений и налаживание бесперебойной работы центра. Срок его действия — 15 лет. Общий объем инвестиций составит 122,7 млн рублей. Согласно финансовым прогнозам, активная фаза инвестиций придется на конец 2021 — середину 2023 года.

Дезинфекционный центр Челябинской области — специализированное учреждение в структуре Минздрава региона. Оно обслуживает больницы, роддома и другие социальные учреждения. В центре стирают и обеззараживают все текстильные изделия, которые нужны для работы, — постельное белье, медицинские халаты, полотенца и так далее. По сути, это прачечная, но с особой лицензией по дезинфекции. Работа центра относится к медицинской деятельности.

Предполагается, что инвестор надстроит этаж у главного здания, пристроит два дебаркадера для разгрузки, отреставрирует фасады зданий, увеличит помещения для персонала. Также «Мединдустрия» закупит новое оборудование.

После реконструкции в центре разместятся «грязные» и «чистые» цеха, прачечная и административно-бытовые помещения, а объект будет работать при Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Челябинска. Мощность составит 5,4 тысячи тонн белья в год, в центре будет создано 130 рабочих мест.

«В месяц объем оказанных услуг достигает 150 тонн обработанного мягкого инвентаря и порядка 900 выездов на дезинфекцию. С учетом роста спроса на услуги, оказываемые учреждением, необходима модернизация предприятия, закуп и установка современного оборудования, это даст возможность выйти на новый уровень оказания услуг. Улучшение материально-технического оснащения организации позволит организовать полноценный непрерывный цикл по обеспечению мягким инвентарем учреждений социальной сферы Челябинской области для их бесперебойной работы», — прокомментировала информацию о передаче частному инвестору центра директор Светлана Попова.

В 2021 году Дезинфекционный центр Челябинской области получил госконтракты на 73 млн рублей. Среди крупнейших заказчиков организации Областной кардиологический диспансер, Областная клиническая больница № 3, Областной перинатальный центр и Челябинская детская областная клиническая больница.

ООО «Мединдустрия», по данным базы «Контур. Фокус», зарегистрировано в Сосновском районе, в оптово-распределительном центре «Грюнвальд». Компания начала работать в декабре 2020 года. Организация специализируется на оптовой продаже медицинского оборудования и инструментов. Директор и единоличный владелец с 11 ноября 2020 года — Анастасия Гетун. До этого центр принадлежал Екатерине Майзлер.