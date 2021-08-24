В Кусинскую районную больницу поступило новое оборудование

На современных аппаратах будут работать врачи эндоскопического кабинета

В Кусинскую районную больницу поступило новое оборудование. Современные аппараты появились в кабинете эндоскопии в рамках региональный программы по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Одной из новинок стала японская система эндоскопической визуализации, в которую входят два эндоскопа, два процессора и монитор. Стоимость такого оборудования составляет 6,175 миллиона рублей.

«Если раньше изображение обследуемого участка врач видел только на маленьком экране эндоскопа, то сейчас вся картина выводится сразу на большой монитор. Цифровое изображение высокого качества позволяет увидеть все патологические изменения тканей. Кроме того, система будет подключена к интернету, и мы сможем отправлять снимки для консультации с другими специалистами», — рассказал врач районной больницы Леонид Долгопятов.

Для того чтобы продлить срок службы нового эндоскопа и свести к минимуму риск инфицирования пациента, также приобрели моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов за 1,56 миллиона рублей. С его помощью на обработку эндоскопа уйдет всего 50 минут.

Для редких случаев для больницы купили новый фибробронхоскоп. Он необходим для удаления инородных тел, попавших в бронхи, а также для взятия образцов ткани на гистологическое обследование.

«Наиболее востребованным методом диагностики в современной медицине является ультразвуковое исследование. Ежемесячно в районной больнице проводят порядка 700—800 исследований на аппарате УЗИ. И поэтому новая система УЗИ LOGIQ P9 совместного производства Кореи и России, которую получили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, очень обрадовала врачей. Все это позволит сделать медицинские услуги более доступными для пациентов, а обследования более качественными»,— добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в Кунашакской районной больнице появился новый цифровой маммограф. Его для медучреждения приобрели также по программе модернизации первичного звена.

