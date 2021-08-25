В Челябинском геронтологическом центре появился современный аппарат УЗИ

Новое оборудование позволит проводить диагностику быстро и качественно

В Челябинском геронтологическом центре появился новый аппарат УЗИ экспертного класса. Подарок учреждению от компании «Томинский ГОК» сделает обследование пациентов более быстрым и качественным, сообщили накануне, 24 августа, в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

На сегодня в Челябинском геронтологическом центре проживают 200 человек, среди них южноуральцы с инвалидностью и пенсионеры, здоровье которых необходимо постоянно поддерживать. Из них 150 человек требуют круглосуточного ухода, и УЗИ им делают постоянно, поэтому, по словам директора центра Алексея Банникова, новое современное оборудование очень обрадовало сотрудников.

«С появлением новой аппаратуры нам не нужно никуда транспортировать наших пациентов, поскольку теперь на нашей базе стала доступна высокоточная диагностика, которую мы можем провести очень качественно и в предельно сжатые сроки»,— отметил Алексей Банников.

В центре отмечают, что все делают не только для того, чтобы обеспечить высокий уровень медицинского сопровождения пациентов, но и для того, чтобы создать максимальные комфорт и уют, поэтому в учреждении внедряются системы долговременного ухода и сопровождаемого проживания, а само здание оборудовано в соответствии с требованиями госпрограммы «Доступная среда».

Напомним, ранее новое оборудование получили Кусинская и Кунашакская районные больницы в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.