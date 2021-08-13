Жители Нязепетровского района показали состояние моста через реку Уфу. Активисты сняли видео и выложили его в Сети. На кадрах видно, как на пешеходном переходе вдоль моста зияют дыры, а бетонные опоры размывает водой, плиты осыпаются в крошку, местами торчит арматура. Видео собрало 12 тысяч просмотров и десятки комментариев. В таком состоянии сооружению нужно продержаться до следующего года — в 2022 году мост реконструируют, сообщили в администрации Нязепетровского района.
Путепровод является важной транспортерной артерией для нязепетровцев. Мост через реку Уфу соединяет районный центр Нязепетровск с несколькими населенными пунктами и крупным микрорайоном города Железнодорожным. Сначала он был на балансе железной дороги, но потом, когда пришло понимание, что сооружение нужно реконструировать и содержать, железнодорожники от него отказались.
«Многострадальный мост, разъехаться машинам сложно. Придумали светофоры, получилось одностороннее движение: сначала один поток в одну сторону едет, другой поток ждет. А люди должны вовремя попасть на работу, школу и в больницу. Полоса для пешеходов была, и люди по ней ходили. А теперь страшно идти — там дыры сквозные. Интересно придумали: заборчик поставили — тем самым усложнить движение. Вот видит же, администрация, состояние моста, а движений на устранение не видно. Ждут, наверное, печальных событий, а после будут думать», — прокомментировала видео в паблике «Подслушано Нязепетровск» Надежда Пастухова.
Пока люди видят печальное состояние моста, власти готовят документы на его полную реконструкцию.
«Очень много времени понадобилось для того, чтобы принять мост в собственность города. Теперь администрация заказала проектную документацию на реконструкцию, которая сейчас проходит стадию госэкспертизы», — пояснили в пресс-службе местной администрации.
Результаты госэкспертизы будут известны в декабре этого года. На следующий год министерство дорожного хозяйства и транспорта выделяет субсидию для реконструкции сооружения. Работы начнутся в 2022 году.
Как пояснили в администрации района, сначала строители возведут временный мост, а затем полностью разберут старый и на его месте начнется строительство нового, крепкого моста.
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