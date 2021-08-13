Для реакции нужна трагедия? Почему в Челябинске много бесхозных сетей и объектов

Корреспондент ИА «Первое областное» размышляет о судьбе бесхозных городских объектов

В Челябинске обрушилось ограждение моста через реку Миасс к Заячьему острову. Перила упали в воду, и передвижение по пешеходному мосту стало небезопасным. Инцидент произошел еще в начале недели, но в руководящих кругах еще решают, кому принадлежит сооружение. В комитете дорожного хозяйства отвечают, что не содержат мост, а администрация города направляет в комитет.

«Данный мост не находится на балансе комитета дорожного хозяйства. Администрация Калининского района должна выступить инициатором признания данного моста сначала бесхозным, и только затем состоится процедура передачи объекта в муниципальную собственность. В настоящее время данный мост на содержание комитета не передавался», — ответили в городском ведомстве на запрос информагентства после того, как в администрации сообщили, что работы на мосту ведет все же комитет.

Внимание к небольшому сооружению через реку Миасс общественности было непродолжительным: ну, упали перила, мост-то стоит. Как показывает история бесхозных объектов в Челябинске, они никому не интересны до того времени, пока не произойдет что-то чрезвычайное. Сразу после инцидента начинается активная работа по определению собственников, подготовка документов и даже судебные тяжбы. Вспомнить хотя бы случай, когда женщина упала в открытый люк на том же Заячьем острове. После этого мэрия спешно организовала проверку всех колодцев в городе.

Несколько лет назад часть поселков Челябинска остались без электричества из-за обрыва линии после обильного снегопада. После этого власти взялись за определение бесхозных сетей. Тогда никто не знал, сколько участков и метров нужно сначала поставить на баланс города, а уже затем передать поставщику энергии.

В прошлом году прокуратура Челябинска обязала власти взять на баланс участки ливневой системы канализации в Курчатовском районе. Сточные воды попадали в реку Миасс, и надзорное ведомство нашло несанкционированный слив канализации.

Аварийные сети стали поводом для судебных разбирательств. Летом этого года мэрия судилась с теплоснабжающей компанией о передаче последней бесхозных сетей. Теплопровод пришел в негодное состояние, и в 2019 году мэрия издала постановление, по которому эксплуатирующей организацией для обслуживания этих сетей было назначено ООО «Мечел-Энерго». Компания обратилась в арбитражный суд, требуя отменить постановление. Суд встал на сторону «Мечел-Энерго». Администрация Челябинска с этим решением не согласна и подала кассационную жалобу.







От аварийного подземного перехода по улице Блюхера несколько лет назад отказался «Станкомаш». Переход и сейчас в крайне плачевном состоянии: он затоплен водой, входы в него открыты, завалены мусором и фрагментами разрушающихся от воды стен.

Весной этого года Советский суд Челябинска признал право муниципальной собственности города Челябинска на переход. Сейчас определяется правообладатель для содержания и обслуживания объекта.

Послужит ли обрушение перил на мосту к Заячьему острову основанием для признания моста бесхозным, или нужно, чтобы свалился в воду сам мост, — покажет время или действия мэрии.

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