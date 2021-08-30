Содержанием мостов в Челябинской области займется компания из Троицка

Контракт с подрядчиком заключат на три года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выбрало подрядчика, который с 2022 по 2024 год будет заниматься содержанием мостовых сооружений на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах. Победителем аукциона стало ООО «Мостдорстрой» из Троицка. При начальной цене контракта в 1,3 млрд рублей эта организация снизила цену до 849,2 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Срок исполнения подряда — с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года. Подрядчику нужно будет вывозить мусор и снег с мостов на региональных дорогах, очищать дорожные объекты, красить опоры и отбойники, менять дорожные знаки, наносить разметку и светоотражающие элементы, ремонтировать асфальтовое покрытие, разбирать заторы на реках. Компания должна будет следить за почти 300 мостами на территории всей Челябинской области. Содержание объектов оплатят из регионального бюджета.

Отметим, что на этот аукцион поступала жалоба от предпринимателя Александра Кулакова из Нижнего Новгорода. Член «Общероссийского народного фронта» и активист проекта «За честные закупки» утверждал, что конкурсная комиссия незаконно объединила слишком много объектов в один контракт. Мужчина отправлял в ФАС обращения и по поводу торгов на содержание дорог в Челябинской области на 15 млрд рублей. В итоге аукционы отменили. Жалобу на конкурс по выбору подрядчика для содержания мостов антимонопольная служба признала необоснованной, поэтому региональный Миндор смог выбрать победителя.

ООО «Мостдорстрой», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Троицке в 2005 году. Основное направление работы — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 700 тыс. рублей. Организация принимала участие в 84 аукционах. Контракты были заключены после победы в 53 торгах — на сумму 5,3 млрд рублей. Компания несколько раз получала право провести ремонт различных участков автодороги Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном.