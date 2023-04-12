В нацпарке «Таганай» закрыли бесплатные стоянки для туристов

С чем связаны ограничения и где смогут остановиться посетители

С сегодняшнего дня, 12 апреля, в связи с введением в Челябинской области особого противопожарного режима в национальном парке «Таганай» закрыли бесплатные стоянки. В телеграм-канале нацпарка рассказали, где теперь могут останавливаться туристы и разводить костры.

«Размещение туристов допускается только в приютах, разведение костров и использование горелок — только в специально оборудованных местах. При обращении с огнем требуется соблюдать особую осторожность»,— сообщили представители «Таганая».

Те, кто увидел дым, могут позвонить по телефонам 8 (902) 614-37-44, 8 (912) 477-74-73.

Напомним, жителям Челябинской области на период особого противопожарного режима запрещено разводить огонь, сжигать сухие листья и траву, мусор, а также проводить иные пожароопасные работы. Нарушителей ждут крупные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона, то есть с 1 апреля, в Челябинской области огонь прошел почти 700 гектаров лесных территорий. Ситуация с возгораниями остается сложной.