В нацпарке Таганай раньше положенного срока распустилась европейская купальница

Разгар цветения декоративного растения обычно происходит 20 мая

В национальном парке «Таганай» на 10 дней раньше положенного срока распустились декоративные цветы — купальницы европейские. Обычно это случается 20 мая, в день святого Акакия, или Весенней купавницы. Фотографию цветения этого красивого растения с желтыми лепестками запечатлели в нацпарке «Таганай».

Эти декоративные цветы широко распространены в природе, но пока еще нечасто выращиваются у нас в садах. Купальница европейская обычно растет на сырых полянах и лугах, на лесных опушках и среди кустарников. Высота растений в природе бывает от 15 до 90 см. Цветки у нее крупные, 4,5—5,5 см в диаметре, чашелистики сильно вогнутые и мало отклоненные, поэтому цветок имеет форму шара. Лепестки-нектарники, тычинки и пестики находятся внутри этого шара и хорошо защищены от повреждения росой и дождем.

Латинское название рода происходит от немецкого Trollblume, что значит «цветок троллей». В Германии и Скандинавии, по народному поверью, купальница была любимым цветком этих сказочных лесных обитателей.

Свой праздник таганайские купальницы встретят в разгар цветения. Кстати, в этот день, сказано в народном календаре, принято купать домашний скот в водоемах, в местах произрастания куколок (народное название цветка). Наши предки считали, что вода, в день Весенней купальницы нагретая на солнце в реках, озерах, прудах и даже ведрах, обретает особую силу.

Напомним, что в этом году на Таганае раньше срока распустилось еще одно растение — волчеягодник с нежными розовыми цветками. А в конце марта сотрудники нацпарка обнаружили первый подснежник и даже осу.

