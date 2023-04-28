В нацпарке «Таганай» распустилось опасное растение с розовыми цветками

Туристам советуют не собирать волчеягодники

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» раньше срока распустился волчеягодник. Туристам советуют не трогать растение — его кора, листья, корень и даже аромат ядовиты, сообщили в телеграм-канале «Таганай News».



Весной волчеягодник притягивает взгляд нежными розовыми цветками. Специалисты предупреждают, что, даже вдохнув аромат растения, можно получить головную боль.

«По одной из версий, именно за "агрессивность" этот кустик и получил свое название. А лыко — потому, что стебелек у красивого цветка очень крепкий. В конце лета волчье лыко, или волчеягодник, вновь обратит на себя внимание ярко-красными блестящими ягодами», — рассказали в канале.

В то время как для человека урожай волчеягодника опасен, птицы едят растения без последствий.