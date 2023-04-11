В Челябинской области лесные пожары охватили почти 700 га территории

В половине случаев виновником возгорания стал человек

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области остается довольно сложной. Как рассказал журналистам на брифинге исполняющий обязанности начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин, в области установился четвертый класс пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона, который начался 1 апреля, зафиксировано 73 пожара на площади 684 га. Для сравнения: эта площадь соответствует одной шестой от территории Центрального района Челябинска. О том, где горит больше всего, какая нас ожидает погода и что грозит нарушителям правил пожарной безопасности, — в материале ИА «Первое областное».

Большинство возгораний, по словам чиновника, происходит на территории лесного фонда. С начала пожароопасного сезона огонь прошел 604 га лесных площадей. Еще одно возгорание зафиксировали на землях Минобороны (80 га), а также небольшой пожар на территории Ильменского заповедника (0,07 га). Сейчас специалисты работают над локализацией возгорания на территории Кунашакского района, неподалеку от деревни Аширово, где горят болота.

«В основном возгорания происходят в муниципалитетах вокруг Челябинска. Еще одной сложной территорией является Кунашакский район, поскольку там очень болотистая местность и много камышей вокруг, в том числе около озер. Все пожары фиксируются и отрабатываются. Наиболее серьезная ситуация была именно в Кунашаке. Там группировка сил достаточная, чтобы локализовать и ликвидировать этот пожар», — рассказал Валерий Нигматуллин.

Почти в половине случаев основной причиной возгорания остается переход огня с земель иных категорий. Чуть меньше (около 49%) пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Еще два возгорания произошли из-за линейных объектов. Самой горимой территорией является Аргаяшский район, где возникло 12 пожаров, еще по 7 возгораний случилось в Катав-Ивановском, Сосновском и Чебаркульском районах. По 6 пожаров было в Красноармейском и Каслинском районах.

«Погодные условия, к сожалению, пока не предвещают ничего хорошего. В ближайшие дни ожидается ясная погода, а в четверг-пятницу — похолодание до минусовых значений. По югу области обещают дожди, а вот по центральной и северной части региона осадков не предвидится. Обстановка остается довольно сложной», — констатировал и. о. начальника ГУ лесами региона.

Валерий Нигматуллин призвал южноуральцев и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности. При их нарушении штраф для физлиц составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а юрлицам придется расстаться с суммой от 100 до 400 тысяч рублей. Если нарушение правил повлечет возникновение лесного пожара, то штраф значительно возрастает: 30—50 тысяч рублей — для физлиц, 100—150 тысяч рублей — для должностных лиц, 1—2 млн рублей — для юридических лиц. При введении особого противопожарного режима все штрафные санкции еще и удваиваются. Пока этот режим действует только в семи южноуральских районах, но если ситуация станет хуже, то его могут ввести по всей области.

Кроме того, после судебного решения по административному делу с его фигуранта вправе потребовать выплатить сумму ущерба. Например, одни уничтоженный гектар березового колка может обойтись в 500 тысяч рублей, а если он расположен в зоне особо охраняемой природной территории, то сумма вырастет в десятки раз. На данный момент патрулями составлено 8 протоколов и выдано 27 предостережений. Лесники также заказывают выписки из ЕГРН, чтобы установить собственников земель, с которых в лес пришел огонь. Кстати, нашим специалистам в борьбе с лесными пожарами помогают беспилотники и система видеомониторинга: по поручению губернатора Алексея Текслера в регионе увеличат количество постов онлайн-наблюдения.