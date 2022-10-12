В Нагайбакском районе до конца ноября построят новую дорогу

Начался капремонт участка от Балкан до трассы Фершампенуаз — Магнитогорск

В Нагайбакском районе стартовал капитальный ремонт дороги от Балканского поселения до перекрестка дороги на Фершампенуаз. Общая протяженность нового дорожного полотна составит 13 километров. В этом году планируется обновить три километра, сообщает газета «Всходы».

Объект ремонтируется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы на автодороге Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз начали 16 июня, завершить их должны 30 ноября.

«В сроки должны уложиться, работаем без выходных, с семи утра до позднего вечера. Вся техника имеется, рабочие есть», — рассказал прораб ООО «УралДорстрой» Эдвард Акопян.

Сначала дорогу засыпают привозным скальным грунтом, потом на это основание укладывают щебеночно-песочную смесь. Сверху кладут двухслойный асфальт.

Напомним, ранее в Нагайбакском районе построили 19 километров дороги от Парижа до Джабыка. Средства на объект в августе 2021 года, во время посвященного лесным пожарам визита, выделил президент РФ Владимир Путин. На строительство объекта было потрачено 479 миллионов рублей.

Всего по нацпроекту в 2022 году дорожные работы запланированы на 62 объектах региона.