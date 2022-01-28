В 2022 году по нацпроекту отремонтируют 62 дороги в Челябинской области

Также на ряде объектов появится освещение

В Челябинской области проходят конкурсные процедуры на определение подрядчиков, которые займутся ремонтом автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году. Всего по нацпроекту в 2022 году дорожные работы пройдут на 62 объектах региона, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«На сегодняшний день уже законтрактовано 53 объекта, в том числе: 23 региональных объекта; 21 объект Челябинского городского округа; 9 объектов Магнитогорского городского округа. Конкурсные процедуры по оставшимся объектам назначены на февраль», — сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Также впервые заключен контракт на устройство наружного освещения на автомобильных дорогах: Белый Хутор — Малиновка — Северный; Шершни города Челябинска — поселок Западный; Шершни — Северный — автодорога Обход города Челябинска, с подходом к поселку Садовый. Контракт предполагает выполнение комплекса работ от проектирования до содержания одним подрядчиком.

Напомним, в Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». ИА «Первое областное» выяснило, какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в новом, 2022 году.